Drama de sobrevivência: jovem emerge após 8 dias perdida no Big Bend Park

Na incrível história de sobrevivência, a caminhante Christy Perry, 25 anos, compartilha detalhes de seus oito dias perdida no Big Bend National Park, Texas. Com uma série de fotos no TikTok, ela expressa gratidão pela vida.

No último mês, Christy Perry, uma residente de Houston, tornou-se o foco de uma intensa busca após desaparecer durante uma caminhada no Big Bend National Park. Seus familiares relataram o desaparecimento quando ela não apareceu para uma reserva de camping, e seu carro foi encontrado no ponto inicial da trilha Lost Mine.

As equipes de busca, compostas por funcionários do National Park Service, Patrulha de Fronteira dos EUA, Guarda Costeira do Texas com equipes K-9 e a equipe de bombeiros Los Diablos, realizaram buscas minuciosas nas áreas acidentadas, até encontrar Perry em 17 de novembro, "acordada e conversando", segundo o NPS.

Da felicidade à angústia

O TikTok de Perry revela uma narrativa visual única de sua experiência. Inicialmente, as fotos mostram um semblante feliz, mas à medida que a galeria avança, percebe-se o impacto dos elementos na caminhante. A última imagem, tirada de sua cama de hospital em Odessa, Texas, mostra um sorriso de alívio após ser resgatada por um helicóptero do Departamento de Segurança Pública do Texas.

Perry, que não divulgou publicamente como sobreviveu na área remota sem serviço celular, expressou sua gratidão em uma postagem de Ação de Graças no Instagram. Ela agradeceu ao National Park Service, à equipe de resgate e à equipe médica do hospital de Odessa.

Além da jornada desafiadora, Perry parece manter o bom humor. Sua biografia no TikTok agora diz: "Conhecida por se perder em parques nacionais". Uma reviravolta leve em sua incrível história de sobrevivência como lembrou a People.