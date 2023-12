"Descobri que estava com um homem casado e que sua esposa estava arrasada"

Em uma reviravolta surpreendente, Christina Gavin revela como descobriu que o homem com quem namorou por seis semanas era casado há nove anos, como trouxe o The Mirror. Uma investigação cuidadosa de sua mãe revelou a verdade devastadora, deixando Christina se sentindo "envergonhada" e como se tivesse "mentido para si mesma".

Christina, uma podcaster de 28 anos da Califórnia, conheceu o homem através do aplicativo de namoro 'Bumble' após passar a maior parte de sua vida solteira. Após alguns encontros promissores, ela ficou encantada com a atenção e o planejamento romântico do homem, que a levou a continuar o relacionamento.

Alerta e investigações

Conforme o relacionamento avançava, Christina começou a notar inconsistências, como a presença constante de pelos de cachorro no homem, apesar de ele alegar não ter um. Além disso, ele evitava levá-la para sua casa, sempre cuidadoso com o que dizia. Intrigada, Christina pediu a um amigo que fizesse uma verificação de antecedentes, que inicialmente pareceu normal.

No entanto, a mãe de Christina, agindo como uma detetive, descobriu um contrato de locação com o nome do homem e o de uma mulher desconhecida. Ao investigar um site de casamentos, ela fez a descoberta chocante de que o amante de sua filha já era casado. Christina, inicialmente cética, confirmou a verdade ao encontrar a esposa no Instagram.

Após confrontar o homem, ele admitiu casualmente a situação, alegando estar se divorciando. No entanto, a esposa confirmou que estavam casados, vivendo juntos, sem planos de divórcio. Christina, preocupada com a reação da esposa, descobriu que, em vez de raiva, ela estava desolada. A esposa confirmou suspeitas que mantinha há anos.