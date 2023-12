Casal é expulso de voo por 'documentos falsificados' para conseguir levar um cachorro

Marie Rienecker, 38 anos, e seu marido Kim Birtel, 55 anos, enfrentam processos judiciais contra a Eurowings, alegando falsas acusações de uso de documentos veterinários forjados para viajar com seu amado Dachshund, trouxe o The Mirror. A companhia os removeu de um voo após alegar que a vacinação contra a raiva de seu cão estava inválida.

Durante uma viagem para sua casa de férias na Riviera Francesa, o casal enfrentou problemas no aeroporto de Hamburgo, na Alemanha. Funcionários da companhia aérea afirmaram que a vacinação de Fine, seu Dachshund de sete anos, estava fora do prazo. Marie, psicóloga, descobriu que o veterinário havia cometido um erro e obteve um novo documento, confirmando a validade da vacinação.

Documento-falso-Leeloo-Thefirst-Pexels

Leeloo Thefirst / Pexels

Acusação de documentos forjados

Apesar dos esforços para corrigir o equívoco, a tripulação do voo acusou o casal de apresentar documentos falsos. Isso resultou na remoção do casal do voo e na intervenção da polícia, deixando-os constrangidos e confusos. A Eurowings alegou que o casal escondeu o cão sob um casaco, mas os passageiros contestam essa versão dos eventos.

O casal decidiu processar a Eurowings, buscando €300 de reembolso pelos bilhetes e €60 pelas taxas do cão. Além disso, buscam compensação por perda de ganhos devido ao voo perdido, que os obrigou a uma viagem de 19 horas até Nice. A situação gerou apoio de outros donos de animais que relataram experiências semelhantes em Hamburgo.

Um porta-voz da Eurowings afirmou que a expulsão do casal se deu pelo transporte inadequado do cão durante a verificação a bordo. O casal nega as acusações e argumenta que todas as documentações estavam corretas. O desenrolar do processo judicial determinará a responsabilidade pelas alegações e as compensações apropriadas.