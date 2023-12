Casal de namorados do ensino médio se casa nos céus a bordo de Boeing 747

O romance atinge novas alturas quando os namorados do ensino médio Vidhi Popley e Hridesh Sainani trocam votos no céu a bordo de um Boeing 747. A cerimônia única decolou do terminal privado da Jetex em Dubai, aterrissando em Omã como levantou a People.

No dia 24 de novembro, mais de 300 convidados testemunharam o enlace dentro da aeronave luxuosa. O vídeo da cerimônia mostra o noivo chegando em uma Ferrari vermelha, enquanto o interior do avião é decorado com requinte, com vegetação adornando os compartimentos superiores. Os corredores foram adaptados para a celebração seguir tradições Sikh durante o voo de três horas.

Em busca do recorde

Vidhi Popley e Hridesh Sainani agora aguardam a possível entrada no Guinness World Record pelo primeiro casamento desse tipo na região. A planejadora de casamentos, Chimoo Acharya, revelou que foram necessários 12 meses para obter todas as permissões e formalidades para o casamento em voo.

"O céu é o limite para os gastos com casamentos em Dubai", disse ela. "Tudo depende do número de pessoas e do orçamento da família. Casamentos como o de Popley custam cerca de Dh6-7 milhões."

O pai da noiva, Dilip Popley, que se casou em um voo da Air India em 1994, expressou que a ideia foi inspirada em seu pai. Ele espera levar o sonho ainda mais longe, afirmando: "Estou esperando que, para o casamento do meu filho, a tecnologia nos permita fazer algo maior, como um casamento no espaço".