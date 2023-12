Bebê adotada 10 meses após ser encontrada abandonada nas matas da Flórida

Na Flórida, uma história de compaixão e esperança se desenrolou ao longo de dez meses desde que uma recém-nascida foi encontrada abandonada em uma área arborizada como trouxe a People. Hoje, essa adorável "anjinha" tem um final feliz, sendo oficialmente adotada por um casal amoroso.

Em 28 de janeiro, policiais do Gabinete do Xerife do Condado de Polk responderam a uma chamada dramática. Magdalena Gregorio Ordonez e sua filha Eulalia Gregorio encontraram uma bebê recém-nascida, ainda com o cordão umbilical, envolta em uma manta, em uma área densamente arborizada em Mulberry, Flórida.

A temperatura naquela manhã era de aproximadamente 50 graus Fahrenheit. As duas mulheres agiram rapidamente, salvando a vida da bebê que chorava na vegetação.

Casal-e-bebe-Anastasiya-Gepp-Pexels

Anastasiya Gepp / Pexels

Jornada da bebê abandonada

A bebê, pesando 2,95 kg ao nascer, enfrentou desafios iniciais após ser encontrada, mas graças aos cuidados dedicados dos profissionais de saúde e do sistema de assistência social, sua saúde e bem-estar foram prioridades.

A Polícia do Condado de Polk, liderada pelo Xerife Grady Judd, realizou uma busca intensiva pela mãe biológica, sem sucesso. Os esforços foram divulgados para mobilizar a comunidade na esperança de encontrar informações sobre a pessoa que abandonou a criança.

Após uma espera de 10 meses, a bebê, que agora é um símbolo de resiliência, encontrou um lar permanente. O casal adotivo, cujos nomes foram mantidos privados, decidiu compartilhar fotos emocionantes com a comunidade, mostrando a alegria de terem oficialmente acolhido a criança em suas vidas.

A história dessa "anjinha" tocou o coração de muitos, destacando a importância da compaixão e do sistema de adoção. A Polícia do Condado de Polk expressou sua gratidão à comunidade pelo apoio contínuo e celebrou esse final feliz para a pequena guerreira.