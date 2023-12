Após concordar em tomar conta do neto, avó exige um pagamento por seus serviços

A atitude de uma avô deixou os usuários do Reddit completamente chocados. Segundo o pai do bebê, faltando aproximadamente 1 semana para a data combinada entre eles, a mulher decidiu cobrar uma grande quantia em dinheiro para tomar conta do neto por 5 dias!

Sem se identificar, o genro da mulher conta que sua esposa está prestes a celebrar seu aniversário de 40 anos. Com isso, os dois decidiram viajar juntos pela primeira vez desde que o filho do casal nasceu.

“Planejamos por meses e minha esposa pediu a mãe dela para ficar aqui em casa cuidando do nosso filho. Minha sogra concordou porque não tem um emprego fixo, apenas limpa os imóveis do outro filho em troca de algum dinheiro”, conta.

“No final de semana passado, minha esposa ligou para minha sogra para falar sobre a viagem e perguntar se ela precisava de algo para tomar conta do bebê, ela então disse que quer 100 dólares (R$493) por dia. Foi a primeira vez que ela nos pediu dinheiro par olhar nosso filho, e minha esposa, pega de surpresa, concordou”.

Ele foi contra!

O homem então revela ter ficado chateado com a atitude da sogra, que ele afirmou estar se aproveitando da situação do casal. Decidido, ele pediu a esposa para ligar para sua mãe cancelando tudo, pois ele pediria aos pais para cuidar de seu filho.

“Ela disse que sua mãe não pediria o dinheiro se não estivesse precisando, e que não faria diferença no nosso orçamento, mas para mim não se trata de dinheiro e sim por ela agir de forma manipuladora e sorrateira conosco. Eu liguei para minha mãe que prontamente topo vir até aqui”.

“Depois fiz minha esposa ligar para sua mãe e dizer que estávamos cancelando, mas não deu muito certo pois ela ficou magoada e disse que a estamos privando de ter contato com o neto”.

Segundo ele, a esposa ficou tocada com a situação da mãe, mas a sua decisão se manteve como uma forma de “punir a sogra” por “tentar tirar vantagem deles”. Para os usuários do Reddit, isso foi o certo a se fazer.

“Você agiu corretamente, se ela precisava de dinheiro deveria ter dito desde o princípio”, comentou uma pessoa.

“Não é pelo dinheiro, é pela forma como ela escondeu isso de vocês até vocês não terem outra saída”, finalizou outra.