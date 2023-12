Amor ou superproteção? Jovem vai a uma entrevista de emprego com sua mãe

Homem vai para entrevista de emprego com sua mãe Homem vai para entrevista de emprego com sua mãe (Captura de pantalla )

O TikTok é um dos aplicativos mais utilizados em todo o mundo. Milhões de pessoas compartilham constantemente gravações, que se tornam virais de maneira significativa. Entre todas as postagens, nos últimos dias, o relato de Alba, uma funcionária de recursos humanos, começou a se popularizar. Mas o que ela fez?

"A pior coisa que me aconteceu em uma entrevista é uma mãe querer entrar com seu filho". Sim, a internauta afirmou que uma mãe queria entrar no mesmo trabalho para não deixar seu filho sozinho. De acordo com a usuária, isso aconteceu duas vezes.

“Eu estava procurando meu candidato; saí para uma das salas onde havia vários candidatos esperando por vários processos de seleção. Vi várias pessoas e havia uma senhora mais velha ao lado de um rapaz, pela foto parecia o rapaz do currículo e eu disse ‘fulano’ e ele disse: ‘ah, sim, sou eu fulano’. Ele se levantou e também a senhora ao lado: ‘eu sou a mãe do fulano e estou aqui para entrar na entrevista’.”

“Evidentemente eu disse a ela: ‘Olha senhora, a entrevista é para o seu filho, então agradeceria se esperasse aqui’, eu agradeceria, quer dizer, sou super educada”, explicou Alba no clipe que conseguiu se tornar muito popular no TikTok.

Até o momento, a gravação dos eventos acumula mais de 50 mil reproduções no TikTok, onde se podem ler mensagens como “Recentemente, uma mãe nos ligou para deixar o currículo porque o filho (de 25 anos) estava jogando paddle e perguntou onde ela poderia enviá-lo por ele”, “Eu, com 17 anos, fui sozinha para uma entrevista e quando cheguei ao local pensei: não vou sair daqui com todos os órgãos” ou “Bem, a senhora não estava errada, as empresas mentem, é assim mesmo”.