Vestiaire Collective revoluciona o mundo da moda com restrições a marcas 'fast fashion'

A Vestiaire Collective, renomada plataforma de revenda de moda, reforça sua posição contra o fast fashion, proibindo marcas populares e promovendo a moda circular. De acordo com o Metrópoles, a empresa adotou uma medida pioneira há um ano, e agora, intensificou suas restrições, deixando de incluir gigantes como Zara, H&M e Gap em seu catálogo.

Transformação radical na Vestiaire Collective

Desde o início da proibição, a Vestiaire Collective viu uma mudança notável no comportamento dos consumidores. Surpreendentemente, 70% dos membros afetados pela restrição retornaram à plataforma, optando por produtos de melhor qualidade e investindo no mercado de segunda mão.

Campanha visual impactante

A empresa francesa não se contentou apenas com as medidas internas. Em parceria com a ONG Global Fashion Agenda, lançou uma campanha visual que utiliza computação gráfica para representar toneladas de roupas em grandes cidades. A iniciativa visa conscientizar sobre os 92 milhões de toneladas de resíduos têxteis descartados anualmente, com uma projeção alarmante de aumento de 60% até 2030.

Dados alarmantes

De acordo com a Global Fashion Agenda, em 2022, mais de 92 milhões de toneladas de resíduos têxteis foram descartadas. A campanha da Vestiaire Collective destaca essa quantidade massiva ao compará-la a ícones mundiais, como o Empire State, a Torre Eiffel e o Coliseu de Roma.

A Business Research estima que o mercado global de fast fashion atingirá US$ 122,98 bilhões em 2023, mostrando a urgência da mudança. A Vestiaire Collective lança um apelo pela sustentabilidade e pelo futuro do planeta, visando evitar cenas chocantes, como lixões de resíduos têxteis no Deserto do Atacama, no Chile, visíveis até mesmo do espaço.

A revolução da Vestiaire Collective destaca a necessidade de repensar os padrões de consumo e aponta para um futuro onde a moda não é apenas uma expressão de estilo, mas também um compromisso com a preservação ambiental.