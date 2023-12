Sexo fora do relacionamento: veja os países mais liberais

A Geração Z está desafiando normas, conforme uma pesquisa internacional com foco em relacionamentos não monogâmicos. Os resultados revelam as preferências da Geração Z em diferentes países:

We-Vibe Toys /Unsplash

A tendência de casais explorarem relacionamentos não monogâmicos está em ascensão. Uma pesquisa internacional conduzida pelo instituto de pesquisa de opinião YouGov em parceria com o site Ashley Madison, dedicado a encontros para pessoas casadas, revela as preferências de diferentes países em relação a essa abordagem.

Confira o ranking que mostra os países, predominantemente ao sul do Equador, na vanguarda dessa tendência.

Dainis Graveris/Pexels

Grã-Bretanha (26%): Os britânicos mostram-se mais reservados, com 26% da Geração Z considerando relacionamentos fora da norma.

Austrália (38%): Na Austrália, a Geração Z está se abrindo para a não monogamia, com 38% expressando essa preferência.

Nova Zelândia (38%): A Nova Zelândia, conhecida por seus kiwis leais, revela que 38% dos jovens consideram relacionamentos abertos.

Alemanha (40%): Com mais de 40% da Geração Z, a Alemanha demonstra uma inclinação considerável para relações não monogâmicas.

Canadá (48%): Quase metade da Geração Z canadense (48%) está aberta a compartilhar intimidade fora do relacionamento.

Suíça (51%): A Suíça, conhecida por sua neutralidade, mostra uma divisão de 51% entre aqueles que consideram a não monogamia.

Espanha (51%): Na Espanha, a paixão também se reflete na disposição de 51% dos jovens para relacionamentos não convencionais.

EUA (57%): Nos Estados Unidos, 57% da Geração Z expressa a disposição de explorar além dos limites tradicionais nos relacionamentos.

México (59%): Além de sua rica cultura, o México abraça a diversidade nos relacionamentos, com 59% dos entrevistados abertos à não monogamia.

Brasil (62%): Liderando o ranking, o Brasil destaca-se com 62% da Geração Z considerando relacionamentos não monogâmicos.

De acordo com o 20 Minuten, esses resultados destacam uma mudança nas percepções sobre relacionamentos, com os países ao sul do equador liderando essa transformação.