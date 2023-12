Restaurante japonês em NYC apresenta robô com orelhas de gato para servir clientes

O restaurante japonês Kamasu, em Nova York, está introduzindo um toque futurista em seu serviço com o uso de um robô chamado BellaBot. Este simpático robô de cara felina tem a missão de entregar pedidos aos clientes, marcando mais um passo na crescente tendência de automação na experiência gastronômica, como trouxe o New York Post.

O BellaBot, um robô de aparência felina com altura na altura da cintura, não apenas entrega alimentos e bebidas, mas também pode recolher pratos sujos. Esses robôs, que custam entre $12.000 e $15.000, já estão em operação em restaurantes de lugares como Flórida e Michigan.

Garry Kanfer, chefe do Kissaki Hospitality Group, optou por incorporar esse extravagante robô em seu novo restaurante Kamasu no FiDi. Ele vê o BellaBot como um atrativo de entretenimento, embora o robô não possa receber pedidos ou interagir diretamente com os clientes, preservando assim os empregos da equipe do restaurante.

Robôs na cena culinária

Não é a primeira incursão de Kanfer no uso de robôs em seus restaurantes. No conceito de jantar fino do Kissaki, ele já utiliza cerca de quatro máquinas de sushi automatizadas para preparar arroz para rolos de sushi. A adoção de ajudantes robóticos cresceu durante a pandemia devido ao desejo de reduzir o contato humano.

Embora a automação tenha se expandido, há preocupações crescentes sobre o impacto na força de trabalho humana na indústria de restaurantes. Andrew Rigie, diretor executivo da New York City Hospitality Alliance, destaca que a atenção deve permanecer na prestação de serviços e hospitalidade, áreas onde os humanos têm vantagem sobre os robôs.

O BellaBot no Kamasu representa uma tentativa de inovar na experiência gastronômica, misturando tecnologia e entretenimento, enquanto a indústria de restaurantes continua a explorar as possibilidades da automação.