Papa Pio XII foi alertado sobre o holocausto por jesuíta alemão, revela carta de 1942

Um arquivista do Vaticano encontrou uma carta, datada de 1942, entre os documentos privados do Papa Pio XII, revelando que a Santa Sé foi alertada sobre o Holocausto por um padre jesuíta alemão. Na correspondência, o padre Lothar Koenig informava que cerca de 6 mil pessoas, principalmente poloneses e judeus, eram mortas diariamente no campo de extermínio de Belzec, na Polônia.

Giovanni Coco, o arquivista responsável pela descoberta, destaca a importância da informação, vinda de uma fonte confiável da Igreja Católica na Alemanha. A revelação lança luz sobre o conhecimento do Papa Pio XII sobre as atrocidades de Hitler, reforçando a tese de que ele tinha ciência do Holocausto.

O documento, tornado público pelo jornal Corriere della Sera, acrescenta evidências à controvérsia sobre a postura de Pio XII durante o regime nazista. Enquanto alguns alegam que ele evitou condenar Hitler por temor ao comunismo e para preservar a comunidade católica alemã, outros argumentam que Pio XII trabalhava nos bastidores para auxiliar judeus e católicos perseguidos.

A carta, endereçada ao secretário pessoal de Pio XII, Robert Leiber, foi escrita por Koenig, membro de um movimento de resistência alemão. Além de relatar as atrocidades em Belzec, o documento mencionava padres presos em Dachau e fazia referência ao campo de extermínio de Auschwitz.

De acordo com o O Globo, desde que o Papa Francisco abriu os arquivos de Pio XII em 2019, historiadores exploram documentos desse período para compreender a resposta do Vaticano ao nazismo. Michele Sarfatti, do Centro de Documentação Judaica Contemporânea de Milão, destaca a importância da carta, encontrada entre os documentos pessoais, sugerindo que Pio XII a guardou e provavelmente a leu.

Apesar da descoberta, o Vaticano não emitiu comentários até o momento. Coco expressa a crença de que Pio XII receava falar contra Hitler, temendo represálias nazistas contra católicos. A carta, parte de uma correspondência mais extensa, será publicada em breve no livro de Coco sobre sua pesquisa nos documentos pessoais de Pio XII.