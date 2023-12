Motorista de táxi se torna viral ao transportar passageiros no porta-malas

Taxista transporta a pasajeros en la cajuela

Sem se importar com a segurança dos passageiros, um taxista disponibilizou o porta-malas de seu veículo para transportar passageiros em uma estrada no município de Huejutla de Reyes, no nordeste do estado de Hidalgo, no México.

Através das redes sociais, a página de denúncia local Airosa Pachuca publicou em seu perfil do Facebook o momento em que o passageiro de um carro pegou seu celular para filmar o momento.

Enquanto dirigia pelo Bulevar Central, próximo à prefeitura de Huejutla, a pessoa atrás da câmera capturou como o táxi se dirigia para a um outro bairro.

No entanto, além dos passageiros dentro do veículo, o táxi estava viajando com o porta-malas aberto, de onde saíam os membros de duas pessoas.

Ignorando as normas de capacidade máxima, o taxista permitiu que os dois passageiros fossem o caminho todo com metade do corpo para fora, colocando em risco sua integridade física.

De acordo com as autoridades locais, o táxi, vindo de um local na praça central da cidade, foi parado por funcionários da Secretaria de Mobilidade e Transporte (Semot).