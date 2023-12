Mito dos Jacarés no esgoto é real: operários da cidade flagram cenário inacreditável

O mito urbano dos "jacarés no esgoto" que há muito paira sobre Nova York encontrou sua versão real na Flórida. Operários em Oviedo, na Flórida, descobriram um jacaré de 1,5 metro em uma tubulação repleta de lama, provando que a lenda urbana é uma realidade no Estado Ensolarado, como trouxe o New York Post.

A equipe de obras públicas deparou-se com a surpreendente descoberta durante uma inspeção de rotina de buracos na estrada. Um robô equipado com uma câmera foi enviado para investigar as frequentes crateras que surgiam na superfície da estrada, revelando algo muito mais aterrorizante abaixo da superfície.

O vídeo do encontro assustador foi compartilhado na página do Facebook da Administração da Cidade de Oviedo e está causando alvoroço. A organização da cidade brincou: "Apenas mais uma razão para não se aventurar nas tubulações de águas pluviais!"

Do mito ao real

O momento aterrador foi capturado no vídeo, relembrando o mito da cidade grande que inspirou o filme B de 1980 "Alligator" e foi popularizado por Drew Barrymore em "E.T." de Steven Spielberg em 1982. O vídeo mostra o robô se aproximando de dois pontos que parecem ser luzes brilhantes no final do túnel, criando uma cena digna de um filme de terror encontrado.

A descoberta do réptil residente nas águas residuais surpreendeu as redes sociais, evocando comparações com o vilão que vive nos esgotos "Killer Croc" da franquia Batman. Alguns questionaram como o jacaré conseguiu infiltrar-se no complexo sistema de drenagem subterrânea da cidade.

Os oficiais da Administração da Cidade de Oviedo expressaram alívio por não ser um humano que encontrou o jacaré. "Graças a Deus nossas equipes têm um robô", afirmaram, sem especificar se o espécime em questão estava sob efeito de metanfetamina.

Jacarés nas tubulações

Surpreendentemente, jacarés, os maiores répteis dos EUA, são uma visão comum na rede de escoamento de águas pluviais da Flórida, de acordo com os comentários dos moradores. O fenômeno lembra um enredo do thriller de ficção científica de 2019 "Crawl", onde jacarés assassinos fazem ninho em um sistema de drenagem após um furacão.

Curiosamente, os jacarés também têm aparecido em locais improváveis em Nova York. Em 2010, um réptil de origem desconhecida emergiu de um bueiro em Astoria, e em fevereiro deste ano, um jacaré foi retirado do Prospect Park Lake, em Brooklyn. Apesar dos esforços do zoológico do Bronx para cuidar dele, o réptil faleceu devido a lesões, resultando em um caso trágico de abuso animal.