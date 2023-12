Homem sobrevive a 'lesões de acidente de carro' após tropeçar no gato de estimação

Uma experiência aterrorizante envolvendo um músico britânico, Chris Rowley, de 59 anos, chama a atenção após ele sobreviver a lesões graves que lembram as de um acidente de carro, tudo por causa de uma brincadeira do seu gato de estimação.

O inusitado acidente, apelidado de "Apocalipse Meow", ocorreu em outubro enquanto Rowley estava sozinho em casa com seu gato de raça sphinx egípcia, Eric Morecambe. O felino, aparentemente brincando, agarrou a perna do dono enquanto ele descia as escadas, resultando em uma sequência catastrófica de eventos.

O músico, que sofreu uma queda de 14 degraus, ficou com um pescoço quebrado, coluna fraturada, costelas quebradas e sangramento nos pulmões. As paramédicas revelaram a extensão das lesões mais tarde, destacando uma fratura no crânio, duas fraturas na coluna e nove costelas quebradas, cada uma com múltiplas fraturas, como trouxe o New York Post.

Acidente-de-carro-Mike-Bird-Pexels

Mike Bird / Pexels

Sem ajuda e coberto de sangue

A esposa de Rowley, Jackie, que trabalha como cuidadora infantil, estava em seu expediente noturno, impossibilitando-a de socorrer imediatamente o marido. Ele ficou desassistido por 14 horas, incapaz de se mover em uma poça de sangue, com o telefone descarregado.

O músico, agora em recuperação, enfrenta um período estimado de seis a doze meses para se recuperar completamente. Além dos desafios físicos, Rowley também perdeu uma parte significativa de sua renda, pois não pode realizar turnês devido à sua condição. Um amigo da família criou uma página no GoFundMe para ajudar financeiramente o casal durante esse período difícil.

Apesar de toda a agonia, Rowley não guarda rancor do seu gato de estimação. Ele afirma que o felino, Eric Morecambe, é adorável e jovem, considerando o incidente como um acaso infeliz.