Halloween fatal: a tragédia que envolveu doces envenenados

Em 1858, a tranquila cidade de Bradford, durante o auge da Revolução Industrial, testemunhou uma tragédia que mudaria a história e as leis relacionadas à segurança alimentar. O Halloween daquele ano, que deveria ser repleto de doces e diversão, tornou-se palco de um envenenamento em massa que deixou uma marca indelével na memória inglesa.

A doce ilusão de ?Humbug Billy?

De acordo com o Mega Curioso, William Hardaker, conhecido como "Humbug Billy", proprietário de uma barraca de doces no Mercado Central, buscava lucros no Halloween de 1858. Seu doce mais popular, a bala de menta, escondeu um perigo mortal. A elevada taxa do açúcar, importado da Índia, levou-o a aceitar um carregamento com uma coloração suspeita, sem perceber a tragédia que se desenhava.

O amargo ingrediente: pó de gesso

O doceiro Joseph Neal, visando reduzir custos, substituiu parte do açúcar por pó de gesso, prática comum na época. O desastre aconteceu quando seu jovem assistente, William Goddard, comprou o pó em uma farmácia, confundindo-o com arsênico, um veneno mortal. Uma troca fatal que passou despercebida.

O horror se espalha

Os sintomas começaram a surgir no dia seguinte, inicialmente atribuídos à cólera. O médico John Henry Bell, ao tratar uma família envenenada, desconfiou da origem dos doces e, por meio de análise química, revelou a contaminação. Alguns doces continham uma dose quatro vezes maior que o necessário para ser letal.

Ação imediata e consequências

A polícia agiu rapidamente, alertando a população e impedindo mais tragédias. Infelizmente, 20 crianças perderam a vida, e mais de 200 ficaram doentes. A tragédia levou a alterações cruciais na "Lei de Venda de Alimentos e Drogas", restringindo a venda indiscriminada de produtos letais por farmácias e aumentando a fiscalização sobre a alteração de ingredientes em alimentos.

O Halloween de 1858 em Bradford, que deveria ser lembrado por alegria e diversão, ficou marcado como um dos dias mais sombrios da história, redefinindo normas para proteger gerações futuras contra a negligência na produção e venda de alimentos.