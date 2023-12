Experiência de quase morte transformou a vida de Chanel

Aos 11 anos, Chanel enfrentou uma experiência transcendental de quase morte, alterando profundamente sua perspectiva sobre a vida. Em uma conversa franca, ela revela os detalhes desse momento singular que a acompanha até hoje.

Cores vivas e uma mulher desconhecida

Enquanto sua vida pendia por um fio devido à falência de órgãos, Chanel descreve vividamente a visão que a acolheu na fronteira entre a vida e a morte. Correndo por um prado florido, segurando seu cachorro nos braços, ela se deparou com uma mulher mais velha, à qual entregou seu fiel companheiro, de acordo com o 20 Minutos.

A revelação dessa experiência tocante foi compartilhada com sua mãe, que emocionada identificou a mulher mais velha como a falecida avó de Chanel. A entrega do cachorro tornou-se um momento de profunda conexão além do tempo.

Impactos da doença a morte clínica

A infância de Chanel foi marcada por lutas contra a doença de Crohn, resultando em uma trajetória de dores e internações hospitalares. Diagnosticada erroneamente, ela enfrentou uma infecção bacteriana e a falência de órgãos, levando à sua morte clínica por um breve período.

Antes, Chanel temia a morte devido às frequentes internações e à perda. Hoje, essa perspectiva mudou. Sua vida se transformou, vivendo de maneira mais consciente e intensa, uma decisão que a levou até a Próxima Top Model da Alemanha.

No TikTok, ela compartilha sua experiência para oferecer uma plataforma de troca de ideias e apoio, algo que ela desejava na infância, tanto em relação à sua doença quanto a experiência única que viveu.