Estudo: carne crua para cães pode ser porta de entrada para bactéria em humanos

A segurança alimentar, uma preocupação constante para humanos, agora também se estende aos nossos amigos caninos. Um recente estudo da Universidade de Bristol, no Reino Unido, revela uma conexão preocupante entre o consumo de carne crua por cães e a presença da bactéria Escherichia coli resistente a antibióticos.

Pesquisadores identificaram que a E. coli estava mais presente nas fezes de cães que ingeriam carne crua regularmente. Publicado na revista One Health, o estudo destaca os riscos associados a essa prática comum.

Descoberta alarmante

A Escherichia coli, geralmente encontrada no intestino humano, pode causar complicações sérias, desde diarreia até infecções urinárias e do sangue. O estudo revelou que a bactéria encontrada nas fezes dos cães apresentava resistência à ciprofloxacina, um antibiótico amplamente utilizado.

Analisando amostras de 600 cães saudáveis, os pesquisadores descobriram que 7,3% dos cães em áreas rurais e 11,8% dos cães urbanos excretavam a bactéria resistente. Isso levanta a preocupação de que os cães possam ser uma fonte de transmissão para os humanos.

kabo-gikJaHkQ3yA-unsplash

Riscos para humanos

Com os cães sendo uma parte essencial da vida doméstica, a possível transmissão de bactérias dos animais para os humanos é uma questão crítica. O contato frequente com a carne crua, comumente usada em suas dietas, aumenta o risco de infecção para os tutores, de acordo com o Mega Curioso.

Cuidados necessários

Os tutores de cães devem reconsiderar a prática de alimentar seus animais com carne crua, especialmente devido aos riscos associados. O uso excessivo de antibióticos e a falta de cuidados na preparação da carne crua podem contribuir para a propagação de bactérias resistentes.

chris-benson-b5YQQbMSWhQ-unsplash

A pesquisa enfatiza a importância de orientação especializada ao escolher a dieta dos animais. Mesmo quando a carne é cozida, é vital manter práticas de higiene rigorosas, lavando as mãos antes e depois do manuseio dos alimentos.

Em última análise, garantir a segurança alimentar dos cães não só protege sua saúde, mas também reduz os riscos de infecções transmitidas aos tutores. O equilíbrio entre uma dieta saudável e medidas preventivas é crucial para manter o bem-estar de todos.