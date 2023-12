Cardiologista desafia: "aveia não serve para nada"; será verdade?

Um vídeo viral protagonizado pelo cardiologista Dr. Wolfson, do Arizona, nos Estados Unidos, gerou controvérsias ao questionar a utilidade da aveia na alimentação. O médico, conhecido como Natural Heart Doctor, argumenta que o grão carece de valor nutricional, sendo repleto de antinutrientes, e sugere a opção por ovos no café da manhã.

No vídeo, Dr. Wolfson, seguido por 448 mil pessoas, destaca: "Como cardiologista, nunca recomendo comer aveia, certamente não todos os dias, como tantas pessoas fazem. Nossos ancestrais não comiam aveia. Você também não deveria".

A repercussão foi imensa, alcançando mais de 4,6 milhões de visualizações. Contudo, a posição do médico despertou críticas de outros profissionais da saúde, que acusam Wolfson de disseminar desinformação e ignorar os benefícios da aveia.

Especialistas destacam que as fibras presentes na aveia são comprovadamente benéficas na prevenção de diabetes e doenças crônicas. No Brasil, onde se estima que metade da recomendação diária de fibras não é alcançada, a ingestão desse nutriente é crucial para a saúde.

Além de contribuir para a saciedade, as fibras auxiliam no funcionamento do intestino, controlam a glicemia e regulam os níveis de colesterol, segundo o Metrópoles. Desencorajar o consumo de aveia, um grão integral rico em fibras, vitaminas e minerais, é considerado irresponsável por alguns especialistas.

A comparação entre aveia e ovo, sugerida pelo Dr. Wolfson, também é questionada. Enquanto o ovo oferece gorduras, proteínas e vitaminas, a aveia fornece fibras poderosas, beta-glucanas e antioxidantes, além de minerais essenciais.

Em resposta ao vídeo, o cardiologista Siyab Panhwar, da NYU Langone, alertou contra a influência de "alternativas na saúde" nas redes sociais, enfatizando a importância de buscar conselhos de saúde em fontes confiáveis.

A polêmica sobre a aveia continua a levantar debates sobre a qualidade da dieta moderna e a necessidade de avaliar as evidências científicas antes de adotar posições extremas em relação a alimentos considerados saudáveis.