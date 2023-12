Briga por lasanha esquenta o clima nos preparativos para o Natal de uma família

A ceia e o almoço de Natal são refeições complexas que normalmente envolvem toda família e transbordam sentimentos de alegria e união. No caso de uma mulher, que decidiu usar o Reddit para compartilhar sua história, ao invés de unir os familiares, o jantar de Natal pode ter o efeito contrário devido a um incidente ocorrido no ano passado.

Sem se identificar, ela, que tem 30 anos, conta que está casada com seu marido há 3, mas os dois se relacionam há 7 anos. Desde o princípio, eles sempre tiveram a tradição de passar o jantar de Natal na casa dos pais do homem, que ficam felizes em receber os familiares para a ocasião.

No entanto, seu hábito de fazer uma lasanha para o jantar de Natal acabou incomodando a sogra, que decidiu “copiar” sua receita sem pedir ajuda. “Ela fez uma lasanha com base no que me viu fazer e em uma receita da internet, ela não disse nada até o dia do Natal”.

“A lasanha dela não era boa, e os convidados quase não comeram, então minha sogra se enfureceu e começou a fazer um discurso sobre como todos gostam mais de mim do que dela, depois finalizou tudo tentando jogar minha lasanha no lixo, digo tentando porque grande parte parou no chão”.

O clima esquentou

A mulher então conta que diante da situação saiu da casa dos sogros junto com seu marido e, desde então, a sogra não se desculpou ou fez qualquer comentário sobre o ocorrido até que ligou para questionar a nora sobre o que ela levaria para o Natal deste ano.

“Na lista dela, um dos pedidos era uma lasanha e eu me recusei a fazer por conta do que ocorreu no ano passado. Minha sogra surtou, me chamou de vingativa e fez uma grande cena. Quando insisti na minha posição ela disse que eu não entraria na celebração de Natal a menos que estivesse com uma lasanha nas mãos”.

“Meu marido e seus irmãos acham que eu devo ignorar para manter a paz e que não devo ficar relembrando o erro que minha sogra cometeu por puro nervosismo, mas não acho que estou errada”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, ela não está errada e deve começar a pensar sobre um Natal em sua própria casa.

“Não, você não errou. Faça um “Natal da Lasanha” em sua casa, monte um jantar temático sobre o prato, com decorações e itens inspirados na sua lasanha. Depois deixe os familiares escolherem qual lasanha eles preferem, e é isso”, comentou uma pessoa.

“Sua sogra está armando alguma coisa depois de ter tentado tirar a atenção do seu prato no último ano. Além do mais, parece que seu maridos e voluntariou para fazer a lasanha ele mesmo”, finalizou outra.