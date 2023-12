Avó tenta mudar o nome do neto, mas é impedida pela mãe do bebê

Uma mãe precisou tomar medidas extremas para lidar com as atitudes de sua sogra durante a chegada de seu filho. Conforme o relato, feito por ela no Reddit, uma grande confusão aconteceu quando ela percebeu que a sogra estava tentando alterar o nome de seu bebê ainda na sala de parto.

Sem se identificar, a mãe conta que recentemente deu as boas-vindas a seu primeiro filho e que seu marido e ela não tiveram dificuldades ao escolher o nome do bebê, que homenageava o pai da mulher e o avô de seu marido.

No entanto, ela reforça que sua sogra não ficou contente com as escolhas do casal e acabou insistindo que mudanças fossem feitas, algo que eles não se mostraram abertos a fazer.

“No dia do parto era para sermos somente eu e meu marido, mas minha sogra apareceu e invadiu a sala de parto comentando sobre o nome do bebê, agenda de amamentação e tudo mais. Tentei lidar com isso da melhor forma possível”.

“Depois que eu filho nasceu ela começou a tentar convencer meu marido a trocar o nome do bebê e chegou a perguntar para as enfermeiras se ela poderia legalmente mudar o nome do meu filho! Ela até me acusou de estar manipulando meu marido para colocar o nome que eu queria”.

Ela expulsou a sogra!

Cansada das atitudes da mãe de seu marido, a mulher conta que perdeu a paciência e gritou para que a sogra saísse imediatamente do hospital, além de afirmar que não trocaria o nome do bebê.

“Ela saiu, mas contou uma história diferente para nossos familiares e apesar do meu marido estar me defendendo, precisamos dizer a ela que se ela insistir nisso ela será proibida de ver o neto”.

“Agora estamos recebendo diversas mensagens agressivas da família do meu marido e da minha sogra exigindo que eu peça desculpas, mas não sei se agi errado”, finaliza a mulher.

Entre os comentários do Reddit, foi de comum acordo que ela agiu corretamente.

“Você não agiu errado! Eu daria um ultimato a ela dizendo que ela tem uma única chance de continuar sendo parte da vida do neto e que essa chance envolve ela se desculpar por ter distorcido a história”, comentou uma pessoa.

“Vocês devem cortar o contato com sua sogra imediatamente! Seu marido é a única pessoa que deve se envolver nesse assunto”, finalizou outra.