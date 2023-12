Alicudi: a ilha italiana onde mulheres podem voar

No arquipélago vulcânico das Eólias, a ilha de Alicudi guarda segredos que transcendem a realidade. Conhecida como lar das mahare arcudare, mulheres com poderes mágicos que desafiam a lógica, Alicudi é uma terra de mistério e magia. De acordo com o Mega Curioso, pescadores e agricultores habitam essa ilha remota, mantendo vivas histórias transmitidas de geração em geração, que revelam um elo entre o local e um reino mágico.

Mestres do domínio das marés

Enquanto outras ilhas, como a turística Lipari, preservam tradições, Alicudi permanece intocada. Escassamente povoada, essa ilha é um tesouro mágico onde os "cortadores" desafiam as tempestades. O ancestral ritual de "cortar" as trombetas do mar, conectado a Éolo, o deus dos ventos, confere aos habitantes habilidades únicas para domar a natureza. A essência mágica de Alicudi transcende a realidade nas histórias das mahare, que voam nos céus e decolam em pequenos barcos de pesca, revelando uma profunda interconexão entre o sobrenatural e a vida cotidiana.

Ilha-Alicudi

Viagem psicodélica

Alicudi também é palco de visões extraordinárias atribuídas ao consumo de pão contaminado com ergot, um fungo alucinógeno. Entre 1902 e 1905, a ilha se tornou involuntariamente pioneira em uma experiência psicodélica coletiva. Banquetes suntuosos associados à fome e emigração revelam um capítulo intrigante na história local. Teorias divergentes sobre as visões sugerem desde a ingestão inconsciente do ergot até um conhecimento ancestral de práticas xamânicas.

As bruxas arcudare, guardiãs de um saber milenar, mantêm viva a interseção entre o real e o mágico na ilha. A conexão com os Mistérios de Elêusis na Grécia antiga e a possível influência do ergot em rituais sugerem uma tradição mágica mais profunda.

A ilha de Alicudi, com seu mistério e magia, continua a encantar, sendo um lugar onde a fronteira entre o real e o fantástico se desfaz. Seja nas tempestades domadas pelos "cortadores" ou nos céus noturnos adornados pelas bruxas, Alicudi convida os visitantes a testemunharem uma magia que perdura nas ondas do tempo.