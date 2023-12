A lenda da maldição de Tutancâmon: real ou ficção?

Há 101 anos, em 6 de novembro de 1922, o arqueólogo Howard Carter fez uma das descobertas mais impactantes da história: a entrada na tumba de Tutancâmon. O jovem faraó, que reinou há mais de 3.300 anos, estava guardado em uma das tumbas mais bem preservadas do Egito, catapultando os estudos de Arqueologia para uma nova era.

facebook1 Facebook

A lendária maldição que supostamente assolou aqueles ligados à descoberta de Tutancâmon ainda intriga, apesar das explicações científicas sobre as mortes subsequentes. Seriam fungos venenosos ou um verdadeiro enigma do além?

Apesar dos avanços científicos que explicam as mortes ligadas à descoberta, a lenda da maldição persiste, envolvendo a tumba de Tutancâmon em mistério e fascínio.

Diego F. Parra/Pexels

Restauração da relíquia

Protegendo o legado de Tutancâmon, entre 2009 e 2019, a tumba passou por uma minuciosa restauração, revelando detalhes impressionantes da pintura nas paredes e preservando o patrimônio histórico após quase um século de visitação.

AXP/Pexels

Ao longo dos anos, pesquisadores desvendaram os segredos do faraó menino, revelando não apenas sua face real por meio de pesquisas computadorizadas, mas também a verdade sobre sua morte precoce causada por malária.

De acordo com o Flippar, hoje a tumba de Tutancâmon, localizada no Vale dos Reis, é uma atração turística imperdível, custando 240 libras egípcias (R$ 37). Um mergulho na história que continua a cativar turistas e estudiosos, mantendo viva a memória de um dos faraós mais emblemáticos do Antigo Egito.