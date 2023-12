Vídeo revela espancamento violento em Las Vegas

Um novo vídeo surgiu, revelando detalhes angustiantes sobre o espancamento brutal que resultou na morte do adolescente de Las Vegas, Jonathan Lewis. O incidente, ocorrido próximo à Escola Secundária Rancho em 1º de novembro, ganha destaque com imagens perturbadoras que lançam luz sobre os acontecimentos que causaram a tragédia, diz o New York Post.

Violência sem limites

No vídeo, Jonathan Lewis, de 17 anos, é visto iniciando o confronto, desencadeando uma série de ataques por parte de outros estudantes. O episódio caótico se desenrola em um beco, onde a vítima é brutalmente agredida. Um membro da família de um dos quatro adolescentes acusados ​​de homicídio alega que uma faca estava presente durante o incidente, aprofundando ainda mais a complexidade do caso.

🔴 New Video of Las Vegas Teen Jonathan Lewis Fatal Beating Emerges as Family of Accused Claim Knife Was Involvedhttps://t.co/XMOvy132pC — Resist the Mainstream (@ResisttheMS) November 24, 2023

A figura de Gianni Robinson, agora acusação de homicídio, é destaque no vídeo, onde ele apresentou reação à provocação de Lewis. Alegações de que Jonathan e seu amigo ameaçaram esfaquear membros do grupo de Robinson circularam, enquanto a origem do conflito permaneceu obscura.

A Polícia Metropolitana de Las Vegas detectou nove adolescentes até agora, entre 13 e 17 anos, na conexão com a morte de Lewis. No entanto, as autoridades escolares e policiais recusaram comentar sobre o vídeo ou confirmar a presença de uma faca na briga, citando a investigação em andamento.

Membros da família de Gianni alegaram que o adolescente estava confuso com as acusações relacionadas à suposta tentativa de roubo da caneta de cera de Lewis. A narrativa continua, descrevendo um confronto que se intensifica, culminando na fatalidade de Jonathan Lewis, que morreu seis dias após o incidente.

Três adolescentes enfrentaram acusações de homicídio em segundo grau, enquanto outros quatro foram acusados ​​de conspiração criminosa. Um décimo suspeito ainda está sendo procurado pela Polícia Metropolitana de Las Vegas.

O caso permanece complexo, envolvendo a morte trágica de um jovem e acusações graves contra os envolvidos. A busca por respostas continua, enquanto a comunidade procura entender as descobertas que levaram a esse resultado final.