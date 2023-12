"Transformei meu lar em paraíso rosa dos anos 1980: paz na presença do rosa"

Hannah Dahl, designer de interiores de 28 anos, mergulhou de cabeça na paleta de cores pink e transformou seu lar em um paraíso inspirado na Barbie dos anos 1980, investindo menos de US$20 mil nessa jornada vibrante.

A inspiração de Dahl começou com uma simples camada de tinta rosa em seu apartamento em Los Angeles. Esse tom desencadeou uma epifania, envolvendo-a em uma sensação de segurança e despertando sua criança interior, motivando-a a transformar seu espaço vital em uma casa de bonecas em tamanho real.

Ao longo de um ano, Dahl dedicou seu tempo à curadoria de um design inspirado na Barbie, repleto de achados vintage de plataformas como redes sociais, eBay, Etsy e vendas de propriedades. Seu apartamento tornou-se um ponto de referência para criatividade e uma fantasia real para entusiastas do rosa.

Junto com seu noivo, Spencer Ross, Dahl mudou-se para Guthrie, Oklahoma, em agosto de 2023, buscando proximidade com a família. Adquiriram uma propriedade de dois quartos com amplo terreno, com a missão de transformá-la em um paraíso rosa que rivaliza até mesmo com os sonhos mais selvagens da Barbie.

Pintando de rosa todos os cantos

Dahl e Ross estão em uma maratona de pintura rosa, mergulhando cada cômodo em tons de rosa e tons pastéis, como trouxe o New York Post. Dahl continua sua busca por achados únicos, incluindo banheiras em forma de coração por meros US$100, adicionando um toque de fantasia à sua nova casa.

Para Dahl, não se trata apenas da decoração; é um estilo de vida. Seu guarda-roupa reflete sua casa, frequentemente adornado com vestidos de princesa vintage e trajes de princesa punk, perfeitamente sincronizados com seu domínio cor-de-rosa.

O rosa não é apenas uma escolha estética para Dahl; é uma fonte de empoderamento e conforto, refletindo vibrante personalidade. Vestir-se de acordo com sua casa, ela destaca: "é muito mais divertido ser confiante."