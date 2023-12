TikToker viraliza: mala dada pela avó causa surpresa na segurança

Um homem do Kansas, Brett Gaffney, enfrentou um inusitado dilema na segurança do aeroporto ao viajar para a Califórnia durante o feriado de Ação de Graças. O motivo? Uma mala misteriosa, presente de sua avó, que despertou a curiosidade dos agentes do aeroporto, diz o New York Post.

Surpresa!

Gaffney, que publicou o vídeo no TikTok para compartilhar a experiência, revelou que sua avó lhe deu uma grande pasta como presente de Natal antecipado. Com instruções claras para não abrir até chegar à Califórnia, ele se viu em apuros quando a pasta acionou os detectores de segurança no aeroporto.

I was stopped by airport security over surprise Christmas gift my Grandma told me not to open https://t.co/1pCZw7MYdu pic.twitter.com/L2prnKPbnp — New York Post (@nypost) December 1, 2023

Curioso, Gaffney divulgou seu diálogo com a avó: "O que tem na pasta? É super pesado". "Espere até chegar lá", ela respondeu, deixando-o intrigado.

Ao chegar ao posto de segurança, a TSA facilmente questionou o conteúdo da pasta. Gaffney, confuso e obediente às instruções da avó, admitiu não saber o que havia dentro. A reviravolta veio quando ele desatou dois laços dourados, revelando uma máquina de escrever vintage.

"Quem sou eu, Tom Hanks? Vou ao parque e? escrever um livro inteiro com uma máquina de escrever?" brincou Gaffney, referindo-se ao famoso ator que coleciona máquinas de escrever.

Em uma atualização posterior, Gaffney mostrou aos espectadores clipes dele usando a máquina de escrever vintage, após tirar o pó e encontrar papel para ela. A atitude de Gaffney em manter a surpresa rendeu elogios dos seguidores.

"Acho que as palavras "Não sei, é uma surpresa" não deveriam ser ditas aos agentes, muito menos de uma só vez", brincou uma pessoa. Outro comentarista destacou: "Ainda há um grande romance americano a ser escrito e agora você tem as ferramentas".

Esta história inusitada, compartilhada via TikTok, destaca como até mesmo presentes inofensivos podem causar surpresas e risos inesperados em postos de segurança do aeroporto.