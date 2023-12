Quais cores que gatos não toleram?

Os gatos são animais muito particulares devido à sua visão diferente dos humanos. Muitos donos desse tipo de animal de estimação observam que seus gatos não toleram algumas cores e apresentam comportamentos estranhos. Portanto, especialistas recomendam evitar essas cores em camas e brinquedos para garantir o bem-estar dos felinos.

Se você já se perguntou como um gato vê e se é muito diferente do que um humano consegue ver, a resposta é que os gatos têm uma visão dicromática, ou seja, percebem as cores em uma gama limitada de tonalidades. Entre suas vantagens está que eles têm uma visão noturna melhor. É importante lembrar também que eles têm dificuldade em focar objetos próximos e não veem tão bem durante o dia.

Quando se trata de cores, vários estudos relacionaram os efeitos que algumas cores geram no estado de espírito e bem-estar dos gatos, portanto, para seus donos será de extrema importância saber que eles não veem apenas em preto e branco, mas, assim como os cães, carecem de células receptoras de algumas tonalidades.

Cor vermelho e laranja

Sem as células receptoras do vermelho, este e o laranja estão fora do alcance deles, então podem ser opressivos para eles, por isso eles só percebem o azul, o amarelo e o verde.

Agora fica claro por que em áreas de entretenimento como academias, brinquedos, camas e até comedouros para gatos, essas cores não são vistas.

Os gatos também não percebem as cores mais vivas e saturadas como seus donos, pois seus olhos evoluíram para melhorar a atividade de caça, já que seus olhos são muito grandes para suas cabeças.