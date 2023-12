O fenômeno raro no céu captado no Brasil por morador que viralizou nas redes sociais

Um fenômeno raro no céu captado no Brasil por um morador viralizou nas redes sociais rencetemente.

Como detalhado pelo site G1, a nuvem colorida foi vista no céu de Foz de Iguaçu, no fim da tarde de quinta-feira.

O fotógrafo Roberto Lemos registrou as imagens na cidade, que fica no oeste do Paraná.

De acordo com o coordenador do Simepar, Marco Antonio Jusevicius, o fenômeno é chamado de “iridescente”.

Segundo ele, ocorre em situações especiais de incidência da luz solar em nuvens tipo fibrosas, altas, brancas e finas, do tipo cirrus.

Jusevicius explicou ainda que não existem características climáticas específicas para ocorrer.

O fenômeno óptico costuma depender de ângulos específicos de observação do sol.

“Nem todas as pessoas que observaram o fim de tarde em Foz do Iguaçu viram o colorido”, afirmou o especialista.