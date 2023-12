Noivo deixa noiva em lágrimas com surpresa emocionante no dia do casamento

O noivo Ben Carpenter conquistou a internet ao demonstrar suas habilidades linguísticas durante seu discurso de casamento. Após quase um ano aprendendo coreano para homenagear sua esposa e sua família, seu discurso pós-jantar levou todos às lágrimas.

Casamentos são uma celebração do amor, não apenas para o casal, mas para todos que participam desse momento especial. Enquanto noivos se preparam para diversos detalhes, desde a comida até o cabelo e maquiagem, um dos elementos mais emocionantes do dia são os discursos.

Para Ben Carpenter, seu discurso diante de sua noiva Sohee, familiares, amigos e novos sogros foi quase um ano de preparação. Compartilhando um vídeo do adorável discurso nas redes sociais, Ben, um treinador pessoal do Reino Unido, revelou: "Por quase um ano, eu guardei um grande segredo da minha esposa."

Ben explicou como dedicou 30 minutos diários a videochamadas secretas para aprender coreano, surpreendendo sua esposa e sua família no dia do casamento. Mesmo inicialmente hesitante em compartilhar o vídeo, ele sentiu que era importante dividir esse momento crucial de sua vida nas redes sociais.

Emoção e reconhecimento

O vídeo, compartilhado no TikTok e Instagram, recebeu mais de 80.000 curtidas e 2 milhões de visualizações, como trouxe o The Mirror. Sohee, uma coreano-americana também treinadora esportiva, expressou seu amor nos comentários: "Amo o nosso amor, não posso acreditar que podemos compartilhar isso pelo resto de nossas vidas. Todo dia contigo parece um sonho."

No vídeo, Ben agradeceu aos convidados por viajarem longas distâncias para celebrar o casamento em Califórnia. Enquanto fazia piadas, revelou a jornada de aprender algumas palavras coreanas para encantar sua esposa. Mesmo reconhecendo as dificuldades, Ben emocionou sua esposa e seus pais ao expressar gratidão por ser parte da família e por ter uma mulher incrível como Sohee.

Ao final do discurso, lágrimas encheram a sala enquanto os pais de Sohee se levantaram para abraçar o novo genro. Estranhos que assistiram ao vídeo também foram tocados e correram para parabenizar o casal. Comentários como "às vezes, as redes sociais surpreendem com momentos emocionantes" e "Ben está provando que o verdadeiro amor existe" refletem a comoção gerada pelo vídeo.

Ben Carpenter não apenas desafia mitos de exercícios e nutrição, mas também proporciona um exemplo tocante de amor verdadeiro, demonstrando que gestos dedicados podem criar momentos inesquecíveis em ocasiões tão especiais como um casamento.