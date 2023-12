Mulher descobre mensagens reveladoras após desbloquear celular da irmã gêmea com reconhecimento facial (valua vitaly/Reprodução/Freepik)

Um relato viralizou no Reddit, após uma jovem de 22 anos contar ter seu celular desbloqueado pela irmã gêmea com reconhecimento facial. Após o desbloqueio do aparelho, suas mensagens foram expostas e se sentiu invadida.

“Ontem à noite, enquanto eu dormia, minha irmã mexeu no meu telefone. Ela olhou minhas mensagens entre meu namorado e eu. Eu não disse coisas boas sobre ela. Falei: ‘Preciso de terapia porque fico muito irritada só de olhar para ela e não sei por quê’”, iniciou o texto na plataforma, por meio do usuário u/Previous-Coast-7146.

“Também fiz comentários sobre seu peso porque ela teve um bebê e só vem crescendo desde então. Mas por algum motivo não me sinto mal, estou mais chateada porque mexeu no meu telefone e invadiu minha privacidade”, continuou.

Conflito familiar

De acordo com a autora do relato, sua irmã alegou ter pego o celular por engano. No entanto, a diferença de celulares a fez estranhar.

“Ela disse que acidentalmente pegou meu telefone pensando que era dela, mas eu tenho o iPhone 11, ela tem o iPhone 15 e há diferença de peso. Somos gêmeas, então conseguiu desbloqueá-lo apenas com o rosto”, disse.

“Ela disse que desbloqueou e viu seu nome nas mensagens e decidiu continuar lendo, mas não acredito nela. Agora está com raiva de mim e não quer falar comigo, me fazendo sentir que a culpa foi minha”, finalizou o texto.

Leia mais um relato:

Comentário nas redes

Após o relato, os internautas teceram críticas à situação. “Você parece malvada demais. Se não gosta tanto de sua irmã, vá embora. Quero dizer, vamos lá, é 2023, pelo amor de Deus. Você acha mesmo que é fofo comentar sobre o peso de alguém, principalmente quando ela acabou de dar à luz? Por outro lado, não havia motivo para sua irmã usar seu telefone”, um deles comentou.

“Sua irmã [foi errada] por invadir sua privacidade e você [errou] por ser estranhamente cruel com a aparência de sua irmã. Não me interprete mal, eu falo sobre o peso da minha irmã, mas não faço coisas como criticar o peso dela”, comentaram.

“Ela [errou] por mexer no seu telefone, você [errou] por comentários inadequados sobre ela. Não importa se ela iria vê-los ou não, você ainda não deveria dizer coisas assim sobre as pessoas”, outro escreveu.