Inquietante profecia do fim do mundo de Rasputín está se tornando realidade

A inquietante profecia do fim do mundo de Rasputín que já estaria se cumprindo (WEB)

Grigori Rasputin foi um polêmico conselheiro da dinastia Romanov da Rússia, mas também era conhecido por seu dom de previsão e adivinhação do futuro no século XX. Na verdade, também era respeitado por sua suposta habilidade para curar doenças da época. Seu nome voltou à luz no século XXI por uma profecia que estaria se cumprindo e se trata do fim do mundo.

As redes sociais analisaram uma de suas profecias como a do fim do mundo, onde o russo afirmou que este possivelmente chegará “depois que o ser humano tornar extintas as outras espécies, e acabe com a fauna e elementos da biodiversidade”. “O ar que hoje desce para os nossos pulmões para levar a vida, um dia levará a morte. E chegará o dia em que não haverá montanha nem colina; não haverá mar nem lago que não sejam envolvidos pelo hálito fétido da morte”, diz um pouco de sua previsão.

“As plantas adoecerão e morrerão uma após a outra. Os bosques se transformarão em um enorme cemitério, e entre as árvores secas vagarão sem rumo homens atordoados e envenenados pelas chuvas venenosas”.

Estas declarações não estarão longe da realidade depois das mudanças climáticas que se tornaram mais evidentes em 2023 e como foi anunciado pelo Grupo Intergovernamental de Especialistas sobre Mudança Climática (IPCC) quando publicou seu relatório no ano passado que mencionava que a Terra seria inabitável em 2050 se não forem tomadas as devidas atitudes, especialmente nos países desenvolvidos.

Até o momento, temos visto a crise climática, a extinção de espécies e a degradação da floresta amazônica, que é considerada o pulmão do planeta.