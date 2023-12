Geração Z e Y transformam o emprego de babá em algo lucrativo em meio em Nova York

Na agitada cidade de Nova York, a Geração Z e a Geração Y estão desafiando estereótipos ao transformar a babá em um emprego lucrativo. Em meio aos crescentes custos de vida na Big Apple, jovens profissionais encontraram nas crianças uma fonte adicional de renda, surpreendendo muitos com a popularidade dessa atividade., diz o New YorPost.

Natalie Abatemarco, 25 anos, gerente de conteúdo de mídia durante o dia, revela como se tornou uma "Mary Poppins" moderna para seis famílias em seu prédio. Ganhando até $ 30 por hora, além de gorjetas, ela compartilha como ser babá se tornou sua atividade secundária, proporcionando um "pequeno conforto" em meio à questão da economia da cidade.

A nova realidade financeira

Com Nova York recentemente coroada a cidade mais cara para solteiros, a Geração Z e Y estão inovando para enfrentar os desafios financeiros. O trabalho flexível de babá não apenas complementa a rotina regular, mas também oferece benefícios únicos, como liberdade para realizar outras atividades enquanto as crianças dormem.

A tendência ganhou destaque nas redes sociais, onde jovens como Abatemarco reuniram seus sucessos. Postagens no TikTok, com mais de 774 mil espectadores, destacam os benefícios financeiros e a liberdade que a profissão de babá proporciona, desafiando a ideia preconcebida de que é apenas um trabalho para adolescentes.

Os comentários revelam histórias surpreendentes, como ganhos de $ 500 por dia, desafiando as expectativas tradicionais sobre esse trabalho.

Além dos benefícios financeiros, a geração do milênio destaca o valor emocional de passar tempo de qualidade com as crianças. Nicole Ashley, 29 anos, fotógrafa em tempo integral, destaca como a experiência como babá a está se preparando para ser uma mãe incrível no futuro.

Em um cenário onde uma cidade que nunca dorme exige soluções criativas, a Geração Z e Y encontrou na babá não apenas uma fonte de renda, mas uma oportunidade única de equilibrar as demandas financeiras com uma conexão significativa com as crianças da cidade que nunca para.