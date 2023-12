Escola enfrenta críticas por castigos aos sábados em política semelhante à prisão

A Towers School, na Inglaterra, enviou um e-mail aos pais, lembrando-os da possibilidade de detenções aos sábados como parte de sua política disciplinar. O diretor, Richard Billings, defendeu a medida, destacando o compromisso da escola com um ambiente de aprendizado sem perturbações. No entanto, a reação dos pais tem sido mista, com alguns apoiando a iniciativa e outros a considerando exagerada, diz o Mirror.

Uma medida extrema

A punição aos sábados é a sanção mais rigorosa da escola e só será aplicada em casos de repetidas interrupções do aluno nas aulas. A medida visa garantir que todos os alunos tenham o direito de aprender em um ambiente propício ao aprendizado.

School hands out Saturday detentions as furious parents slam tough prison policy | Mirror https://t.co/epRWQ3t0WO — School News (@schoolsontap) November 23, 2023

Pais expressaram sua insatisfação com a política, argumentando que os fins de semana são reservados para a família e descanso, não para punições escolares. Alguns sugeriram que a responsabilidade de disciplinar deve recair sobre os pais, não sobre a escola. No entanto, há quem defenda a medida como uma forma eficaz de lidar com comportamentos problemáticos.

A decisão da Towers School segue a tendência controversa de outras instituições, como a Folkstone Academy, que também planejou introduzir detenções aos sábados. A controvérsia em torno dessa abordagem destaca a divisão de opiniões sobre como lidar com a disciplina escolar.

De acordo com a Lei da Educação de 1997, a detenção fora do horário escolar é legal, mesmo sem o consentimento dos pais. Essa informação destaca a autonomia das escolas para implementar políticas disciplinares, gerando debates sobre os limites aceitáveis.

A Towers School enfrenta o desafio de equilibrar a disciplina escolar com as expectativas e preocupações dos pais, destacando a complexidade das questões relacionadas à educação e disciplina.