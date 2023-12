Atitude da noiva faz com que sua sogra não queira ir ao casamento

Uma noiva decidiu buscar apoio no Reddit depois que uma situação complicada está acontecendo com sua sogra. Em seu relato, ela revela que a mãe de seu noivo está afirmando que uma de suas decisões a está forçando a não ir ao casamento do próprio filho.

Segundo a noiva, ela e o noivo decidiram juntos que não querem um casamento com a presença de crianças, o que não seria um problema se o irmão do noivo não fosse se tornar pai em breve.

“A mãe do meu noivo está devastada e diz que estamos excluindo o irmão dele do casamento. Existem outros familiares que podem cuidar do bebê durante o dia, ele não é obrigado a deixar o filho aos cuidados de um estranho”.

“Hoje, minha sogra ligou e disse que não adianta ele pedir ao irmão para ser padrinho já que se o bebê não for, o irmão dele não irá. O que não é verdade, uma vez que ele já disse que irá ao casamento, mas que provavelmente sua esposa e filho ficarão em casa”, revela a mulher.

Ela está culpando a noiva!

A noiva então revela que desde então a sogra vem tentando culpá-la pela situação e tenta “fazer chantagem emocional” com seu companheiro dizendo que ele será o culpado por um grande racha na família.

“Ela ainda fala que se eu não mudar de ideia, ela não vai ir ao casamento, e não permitirá que a irmã e o irmão do noivo estejam presentes. Para finalizar, ela diz que ele está destruindo a própria família”.

“Ela está me fazendo ser a culpada de tudo porque estou seguindo o que eu e meu noivo queremos. Ele concorda que a mãe está agindo de forma irracional, mas ela insiste em levar tudo para o lado pessoal e agora não quer falar comigo até que ‘tudo esteja resolvido’. A forma como ela está agindo está nos fazendo considerar rever essa regra, e torná-la ainda mais rígida, para que ela perceba que não nos manipulará”, finaliza a noiva.

Para os usuários do Reddit, ela deve seguir com os planos.

“Já que sua sogra está agindo feito uma criança, não envie um convite a ela. Vocês estão certos”, comentou uma pessoa.

“Envie um lembrete a agradecendo por mostrar a vocês exatamente o tipo de comportamento e birra infantil que não querem em seu casamento”, finalizou outra.