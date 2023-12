Vídeo: ex-aluna deixa professora com a mão estendida durante a formatura

Os atos de formatura são momentos de orgulho, satisfação e alegria pela conquista alcançada. São eventos com todo um protocolo acadêmico que exalta o papel do estudante, assim como sua relação com os professores e demais autoridades, todos juntos em comunhão pelo alcance de uma nova etapa.

Parte do protocolo ao receber o título acadêmico é apertar a mão dos professores e dos membros da diretoria da instituição no pódio como uma expressão de respeito. No entanto, uma garota deixou uma de suas professoras com a mão estendida e sua ação se tornou viral no TikTok.

A atitude da formanda foi divulgada pelo usuário @tucontenido1995 no TikTok. É possível observar quando a garota vai com seu diploma apertando a mão dos professores, cumprimenta os três primeiros que estão em seu caminho, mas quando chega à quarta educadora, ela a deixa com a mão estendida e continua caminhando. No entanto, ela aperta a mão da próxima.

Há um professor que optou por não estender a mão para que não acontecesse a mesma coisa. O próximo, por sua vez, estendeu a mão e foi correspondido.

O caso ocorreu na Venezuela. Desconhece-se o motivo pelo qual a estudante não cumprimentou dois de seus professores.

Reações

A atitude da jovem, que estava se formando no ensino médio, gerou opiniões divididas. Alguns afirmaram que ela provavelmente tinha suas razões e, por isso, a apoiam. Outras pessoas não justificaram seu comportamento.

Sobre o professor que preferiu não estender a mão, um usuário disse: “isso confirma que o professor sabe que fez algo errado e já sabia que a aluna o rejeitaria por isso”. Alguém mais opinou: “por alguma razão ele não levantou a mão. Sabia o que fez”.

Um professor comentou: “tenho 42 anos sendo professor e acreditem em mim quando digo que há alunos muito problemáticos”.

"Eu nunca faria isso porque no final nenhum professor reprova uma matéria sem motivo", "me ensinaram a respeitar os mais velhos, mas eles também precisam conquistar meu respeito, bem feito", "ela tem todo o direito de se afastar completamente de quem não faz bem a ela", "é a única oportunidade de mostrar aos professores o sentimento do estudante em relação a eles", "bem, me ensinaram que a educação vem em primeiro lugar, aconteça o que acontecer", foram outros comentários.