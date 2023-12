Truque de cartão de crédito: como eliminar manchas teimosas de base

Quem nunca derramou base em algum lugar indesejado e ficou desesperado para remover a mancha? Uma especialista em maquiagem revelou um truque útil para se livrar dessas manchas teimosas de base de uma vez por todas trouxe o The Mirror.

Saffron Hughes, maquiadora do site FalseEyelashes.co.uk, compartilhou um truque eficaz para remover manchas de base de superfícies como carpetes e estofados. Em vez de descartar itens manchados, essa dica barata promete eliminar completamente os vestígios de maquiagem.

Maquiagem-passando-Skylar-Kang-Pexels

Skylar Kang / Pexels

Ação rápida é fundamental

A eficácia do truque depende do tipo de base e de quão rápido você age. Se a base for à base de óleo, a remoção rápida é crucial para evitar que a mancha se fixe. Saffron aconselha a remover o excesso de base com um cartão de crédito ou faca de manteiga. Em seguida, umedeça a área manchada com água fria e massageie uma colher de chá de detergente de louça, um degelador para produtos à base de óleo. Finalize pressionando com um pano úmido.

Para fórmulas à base de água, a abordagem é ligeiramente diferente. Saffron recomenda usar seu detergente de lavar roupas habitual em vez de detergente de louça. Ao pressionar a mancha, é crucial evitar esfregar, pois isso pode espalhar a mancha.

Um aviso crucial da especialista: "Nunca use o calor de um secador de cabelo para acelerar esse processo, pois pode fazer com que a mancha se fixe."