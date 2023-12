TikToker: decoração pode dizer mais do que você pensa

Um usuário do TikTok está causando alvoroço online ao compartilhar suas opiniões francas sobre decoração de interiores. Drake Pooley, conhecido como TikToker, recentemente se tornou viral por criticar itens de decoração "copiados e colados" em vídeos que já acumularam mais de dois milhões de visualizações.

Critérios de julgamento

No vídeo, Pooley destaca três elementos específicos que o fazem julgar as casas das pessoas. Primeiro, ele aponta para o livro de mesa de centro de Tom Ford, criticando aqueles que desembolsam 70 euros por ele, sugerindo que isso não reflete necessariamente bom gosto, mas sim seguir as tendências.

Arte de parede genérica

Outro alvo de Pooley são as obras de arte genéricas da primeira página de pesquisa na Amazon. Ele encoraja os espectadores a buscar arte significativa que reflita a personalidade do proprietário, em vez de seguir o padrão comum.

Desprezo por lealdade de marca excessiva

A crítica não para por aí. Pooley aborda a obsessão por marcas luxuosas, como as velas Diptyque. Ele questiona a escolha da vela Baies, a preferida de celebridades, e expressa desdém por quem se limita a uma única marca.

A última fronteira: livros de mesa de centro sem personalidade

Por fim, Pooley atinge os livros de mesa de centro coloridos da marca Assouline, sugerindo que eles não têm personalidade e apenas seguem as tendências comuns.

Reações e comentários virais

O vídeo de Pooley provocou uma onda de reações, com muitos concordando com suas observações. Alguns espectadores se sentiram pessoalmente atingidos, admitindo possuir os itens mencionados. Outros adicionaram sugestões à lista de Pooley, destacando a sensibilidade em torno das escolhas de decoração, divulgou o Mirror.

Em meio à polêmica, Pooley encerra o vídeo de maneira humorística, provocando risadas enquanto critica escolhas comuns de decoração. Seus comentários incisivos levantam questões sobre como a decoração de casa pode influenciar a percepção pessoal e social.