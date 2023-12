Proposta desapontadora: cinco palavras que levantam dúvidas

Uma mulher compartilhou sua desilusão após uma proposta de casamento que a deixou mais preocupada com o futuro do relacionamento do que animada com o compromisso.

Durante uma viagem de acampamento, a mulher ficou emocionalmente abalada ao perceber que seu namorado não estava planejando propor casamento após oito anos de relacionamento. No entanto, quando o pedido finalmente aconteceu, não foi como ela esperava.

Ao entregar a caixa do anel, o namorado proferiu cinco palavras que deixaram a mulher devastada: "Isso deveria te fazer feliz." Essa abordagem insensível abalou a experiência e levantou dúvidas sobre o relacionamento.

Alianca-Jeremy-Wong-Pexels-1

Jeremy Wong / Pexels

Dificuldade em superar a decepção

Mesmo após um ano, a mulher ainda luta para superar a decepção da proposta, que não incluiu um discurso romântico ou gesto significativo. A falta de reconhecimento do aniversário do noivado apenas intensificou seus sentimentos de tristeza.

A mulher expressa que a decepção continua a impactar a forma como ela se sente em relação ao namorado, apesar dele ser seu melhor amigo e nunca tê-la tratado mal. Ela enfrenta um dilema interno entre seus sentimentos e a realidade do relacionamento.

Comentários online sugerem preocupações sobre a durabilidade do relacionamento, aconselhando a mulher a reconsiderar a união até que as questões relacionadas à proposta sejam resolvidas. Alguns sugerem a devolução do anel até que um pedido adequado seja feito conforme trouxe o The Mirror.