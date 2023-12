Por que nações árabes relutam em participar da reconstrução de Gaza

Em meio aos debates sobre o futuro pós ataques na Faixa de Gaza, nações árabes manifestam relutância e até hostilidade em participar da formação de um novo governo local e na reconstrução de sua infraestrutura.

O ministro das Relações Exteriores da Jordânia, Aiman Safadi, criticou veementemente a ação militar israelense, classificando-a como uma "agressão flagrante" que ameaça desestabilizar toda a região. Essa postura indica uma distância mesmo de países árabes que mantêm relações diplomáticas com Israel.

Jordânia denuncia crimes de guerra

Aiman Safadi, representante da Jordânia, país que mantém relações diplomáticas com Israel, afirmou que a ocupação da Faixa de Gaza constitui uma "agressão flagrante" contra civis palestinos. Além disso, acusou Israel de "crimes de guerra" ao impedir a entrega de alimentos, medicamentos e combustíveis à região. Essas críticas, mesmo de um país pró-Ocidente, refletem a crescente insatisfação na região.

🇵🇸🇮🇱 Destruição após bombardeio recente de Israel contra alvos do Hamas no bairro de Nuseirat, região central da Faixa de Gaza. pic.twitter.com/F5ON8y7tiQ — Tarciso Morais (@TarcisoRenova) November 17, 2023

Resposta árabe: distanciamento

Mesmo países árabes que têm relações diplomáticas oficiais com Israel, como os Emirados Árabes Unidos (EAU) e a Arábia Saudita, mostram cautela, no entanto. A falta de disposição para participar ativamente na reconstrução indica a preocupação em não serem vistos como "cúmplices" das ações israelenses. A posição da Jordânia destaca que até mesmo nações mais favoráveis a Israel estão se distanciando da resposta militar recente.

Desafios: Evitar rótulos de "inimigos"

O ministro Safadi, da Jordânia, enfatizou que os Estados árabes não estão dispostos a deixar Israel criar uma situação e depois se responsabilizar por "limpar a bagunça". Questões de segurança e políticas, como evitar rótulos de "inimigos", levam essas nações a adotar uma postura cautelosa. O receio de uma possível acusação de "cumplicidade" complica a abordagem desses países na formação de um novo governo em Gaza.

Dificuldades na reconstrução de Gaza

Além das questões políticas, a reconstrução de Gaza após o conflito apresenta desafios financeiros. A resistência em financiar a reconstrução, mesmo por parte de países árabes mais abastados, reflete uma crescente contenção financeira na região. A necessidade de uma solução política duradoura, como a de dois Estados, é vista como pré-requisito para o envolvimento árabe na reconstrução, mas isso permanece incerto.

Papel dos países do Golfo

Os países do Golfo, especialmente os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein, que recentemente normalizaram relações com Israel, estão em uma posição ambivalente. Enquanto alguns governos podem secretamente desejar a neutralização ou enfraquecimento dos palestinos envolvidos no conflito, a população local mantém uma forte conexão emocional com a questão palestina. O risco de uma escalada do conflito motiva esses países a buscar uma solução para garantir sua própria segurança.

O cenário de ocupação em Gaza está repleto de desafios, desde a formação de um novo governo até a reconstrução. Segundo a Deutsche Welle, a relutância dos países árabes em se envolverem ativamente reflete preocupações políticas, de segurança e financeiras.

Enquanto a região busca uma solução duradoura, a situação destaca a complexidade das relações na região do Oriente Médio e a necessidade de abordagens cautelosas diante de um conflito em constante evolução.