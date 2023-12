Polícia chamada por vizinho por engano na entrega de encomenda

Uma mulher teve uma surpresa desagradável quando a polícia bateu à sua porta após um vizinho chamar as autoridades devido a uma entrega equivocada em sua residência.

A usuária do Reddit, identificada como Nursethatnos, compartilhou sua experiência ao ser acordada por um policial batendo à sua porta. Ela explicou que recebeu uma encomenda por engano, agradeceu ao entregador e levou a encomenda para dentro. Pouco depois, a polícia apareceu à sua porta, questionando-a sobre o pacote.

A mulher entregou a encomenda conforme solicitado, mas ficou perplexa com a situação. Ela expressou seu desconforto e incompreensão sobre por que a polícia foi acionada nesse caso específico.

Mulher-no-telefone-picjumbo.com-Pexels-4

picjumbo.com / Pexels

Reações da Comunidade Online

A postagem no Reddit gerou diversas reações da comunidade online, com muitos usuários expressando solidariedade à mulher e questionando a necessidade da intervenção policial em uma situação de entrega equivocada, como trouxe o The Mirror.

Algumas pessoas destacaram a aparente baixa prioridade da polícia em determinadas situações, considerando a rápida resposta para resolver um problema de entrega em comparação com outros incidentes mais graves.

A situação deixou tanto a mulher quanto os usuários do Reddit perplexos, levantando questionamentos sobre os procedimentos policiais em casos semelhantes e gerando debate sobre as prioridades das autoridades em determinadas circunstâncias.