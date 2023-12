"Noiva recusa presença do meu filho no casamento sem criança"

O estresse associado ao planejamento de um casamento atinge noivos, noivas e suas famílias. Uma decisão comum, optar por um casamento sem crianças para reduzir custos e permitir que os pais relaxem, pode se tornar controversa quando se trata de membros específicos da família.

Um pai compartilhou nas redes sociais sua preocupação após a noiva se recusar a permitir que seu filho de 15 anos, fruto de um relacionamento anterior, participe do casamento. A ideia inicial era ter uma cerimônia sem crianças, mas o pai solicitou uma exceção para seu filho.

O pai explicou que, até então, sua noiva tinha uma boa relação com seu filho, participando de atividades em família e demonstrando interesse por sua vida. No entanto, ao pedir uma exceção para permitir a presença do filho, a noiva rejeitou a proposta, alegando não querer lidar com crianças em seu dia especial.

Compreensão para a família

O pai argumentou que seu filho, com 15 anos, é maduro e tranquilo, não necessitando de supervisão constante. Ele expressou o desejo de incluir seu filho como parte da família no evento. A noiva, por sua vez, comparou a presença do filho à possibilidade de convidar a ex-mulher do pai.

Diante do impasse, o pai recorreu à comunidade online para avaliar se sua posição era razoável. Ele expressou a vontade de garantir a presença de sua família, incluindo os pais, irmãs e, especialmente, seu filho.

Comentários online foram rápidos em criticar a postura da noiva, considerando-a irracional em excluir o próprio filho do casamento, como trouxe o The Mirror. Alguns mencionaram possíveis sinais de alerta em relação ao comportamento da noiva e a aconselharam a reconsiderar o casamento.