Mulher fica chocada ao descobrir o nome da criança de sua amiga grávida e adverte: ‘Vai sofrer bullying’

Uma mulher usou o Reddit, a fim de desabafar sobre uma situação desconfortável entre ela e uma amiga. Ao descobrir como a colega grávida nomearia sua criança, resolveu adverti-la. No entanto, a mãe do bebê não gostou.

“Uma das minhas amigas descobriu que estava grávida há alguns meses e está muito animada para ser mãe. Estou feliz por ela e acho que ela seria uma boa mãe, mas há um problema; ela deseja que o nome de seu bebê seja único e especial, mas a maneira como faz isso é terrível”, iniciou o texto, por meio do usuário u/XxFireflyxxX.

“O que quero dizer é que o nome que ela planeja usar é horrível. Se for um menino, ela vai chamá-lo de ‘Daynger’ (sim, escrito assim para ser único), e se for uma menina, ela vai chamá-la de ‘Tinkerbelle’”, continuou.

Indisposição na amizade

De acordo com a autora do texto, ela perguntou se, de fato, a mãe tinha certeza sobre os nomes. Ao ver que a mãe estava decidida, decidiu compartilhar sua opinião. No entanto, não agradou.

“Eu gostaria de estar brincando. Perguntei se ela tinha 100% de certeza e sugeri se estava decidida a escolher esses nomes para torná-los o nome do meio da criança. Quando perguntou o porquê, lhe falei abertamente que a criança sofreria bullying se ela a chamasse assim”, escreveu.

“Eu sei o quão ruins as crianças podem ser; sofri bullying por causa do meu nome e mudei-o quando tinha 19 anos. Ela ficou muito chateada e me disse que eu não estava apoiando e que era uma amiga de merda. Ela tem ignorado minhas mensagens desde então. Já faz mais de uma semana. Estou começando a me sentir meio culpada pelo que disse”, finalizou o relato.