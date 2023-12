Mulher comemora parto de gêmeos aos 70 anos na Uganda: “nascimento foi um milagre”

Safina Namukwaya (Divulgação/Women's Hospital International and Fertility Centre)

Considerado um parto de risco pela adiantada idade da gestante, uma mulher de 70 anos comemorou na última quarta-feira o parto de seus filhos, gêmeos, em um hospital de Uganda.

Safina Namukwaya teve um menino e uma menina por cesariana em um parto sem maiores complicações. De acordo com o hospital, mãe e bebês passam bem. “Mais do que sucesso médico, trata-se da força e resiliência do espírito humano”, publicou o hospital.

Sua gravidez se deu por inseminação ‘in vitro’ e SAfina contou que teve uma gravidez conturbada porque seu parceiro a abandonou quando soube que teriam gêmeos.”Desde que fui internada aqui, meu homem nunca mais apareceu”, disse.

De acordo com o hospital, a ugandense é a mulher mais velha a dar à luz na África. Essa é a segunda gestação de Safina. Em 2020 ela teve uma menina, aos 67 anos.

Safina disse que decidiu engravidar porque era ridicularizada por não ter tido filhos. “Eu cuidava dos filhos das pessoas e os via crescer e me deixarem sozinha. Eu me perguntava quem cuidaria de mim quando eu envelhecesse”, disse ao jornal Daily Monitor.