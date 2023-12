Após ser surpreendido pela presença de uma criatura rosada no mato, em Tennessee, um homem resolveu ajudar o animal. Voluntários de resgate e funcionários da Kanda Farm Sanctuary estavam cientes do caso e se prontificaram a intervir urgentemente. Relato extraído do portal The Dodo.

O animal rosado se tratava de uma porca chamada Dolly, que corria assustada pelo bairro em busca de ajuda. A pobre criatura estava ferida e tinha acabado de escapar de uma situação abusiva. O vizinho surpreendido, já por dentro da história de Dolly, resolveu ajudar.

Homem é surpreendido por criatura rosada no mato e descobre que ela necessita de ajuda (Reprodução/Kanda Farm Sanctuary)

“Ele a estava alimentando, e ela confiava nele o suficiente para ir até ele”, disse Kate Yundt, cofundadora do Kanda Farm Sanctuary, ao The Dodo. “Infelizmente, pegar um porco não é nada fácil.”

Mesmo com a ajuda, o porquinho fugiu do homem por desconfiança e voltou para o mato. Ao longo dos 11 dias seguintes, as equipes de socorristas procuraram por Dolly nas redondezas a todo custo.

Ao ver o cercado montado por eles, Dolly finalmente se cansou e resolveu ceder. Um voluntário fechou o portão rapidamente e deram continuidade no resgate, aliviados por ter dado certo.

Pós resgate

O resgate de Dolly emocionou ao confundador do Kanda Farm Sanctuary, Andrew, e sua esposa, Yundt. Ambos ficaram felizes pela oportunidade de auxiliar na restauração de uma vida animal.

“Foi extremamente aliviante ela ter sido pega, mas também muito estressante no momento de tentar organizar tudo na hora”, disse Yundt. “Demorou cerca de 12 horas desde [receber] a mensagem dizendo que ela foi pega até chegar em segurança ao Purdue Large Animal Hospital. Conseguimos chegar a Purdue para conhecê-la enquanto eles a acolheram, e esse foi um momento de alívio para mim.”

Já no local, o bichinho passou a manifestar seu afeto e extroversão.

“Dolly é a porca mais doce do mundo, especialmente depois de tudo que ela passou”, disse Yundt. “[Ela] tem sido a paciente perfeita. Acho que ela sabe que estamos todos aqui para ajudá-la, mesmo que esteja com medo. Ela gostou muito de mim e definitivamente se sente mais confortável quando estou por perto.”

Em segurança, Dolly encontrou um lar definitivo em Kanda Farm Sanctuary, pronta para passar o resto de seus dias recebendo o carinho e atenção merecidos.

“Estamos entusiasmados com a recuperação total de Dolly, tanto física quanto emocionalmente”, disse Yundt. “Ela tem um longo caminho a percorrer em ambos, mas chegará lá.”