Ele decidiu esconder uma verdadeira fortuna da família para evitar pedidos de dinheiro

Um homem causou uma grande comoção no Reddit ao revelar sua tática inusitada para evitar que os familiares tentem pedir dinheiro emprestado a ele e sua esposa. Conhecendo os parentes, ele decidiu esconder uma verdadeira fortuna para evitar pedidos de empréstimos indesejados.

Sem se identificar, o homem conta que ele e a esposa conseguiram se aposentar antes do tempo com um saldo de 4 milhões em economias, sendo boa parte deles aplicados em imóveis. Apesar de suas conquistas garantirem uma velhice tranquila, ele sabe que tudo não seria da mesma forma se tivesse revelado suas economias para a família.

“A família da minha esposa sabe dos nossos ganhos, mas minha família não pode saber, senão não vão parar de nos pedir dinheiro”, revela o homem.

“Minha mãe, meu pai e irmão são terríveis com dinheiro. Meu pai e irmão trabalham com combustíveis, então eles passam por anos bons de muitos ganhos e depois períodos sem emprego. Mesmo sabendo disso eles nunca economizaram em nada”.

“Meus pais pediram empréstimos usando a casa como desculpa várias e várias vezes, e nunca pagaram um centavo. Eles estão sempre afundados em dívidas e agora, que meu pai deveria estar aposentado, precisou voltar a trabalhar como motorista de ônibus escolar para pagar as contas. Meu irmão está se divorciando de sua segunda esposa e lutando contra o alcoolismo”.

Ele decidiu fingir

O homem então revela que, dado o histórico familiar, decidiu esconder seu dinheiro da família e passar a eles a imagem de uma pessoa falida. No entanto, ele esqueceu de avisar ao filho para não falar nada sobre isso com os avós.

“Eles acabaram descobrindo e estão me chamando de vários nomes por fingir viver no limite. Apesar disso, eles não sabem da minha poupança, apenas da aposentadoria. Eles têm o histórico de me pedir dinheiro e sempre conseguimos nos esquivar, mas eles retornam sempre para exigir algo”.

“Eu sou obrigado a ajudar? Não me sinto no dever de fazer isso porque eles também ganharam muito dinheiro em suas carreiras, mas não souberam lidar com isso”, finaliza o homem.

Para os usuários que leram a publicação do homem, ele não deve fazer empréstimos para sua família.

“Vocês não estão errados nisso, mas não esconderia o dinheiro deles. Eu explicaria que se vocês chegaram nessa condição foi por terem economizado”, comentou uma pessoa.

“Você não tem dinheiro sobrando, tem apenas o necessário para sobreviver durante seu período de aposentadoria”, comentou outra.