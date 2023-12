Casal se divorcia após três minutos por comentário chocante do noivo

Um casal no Kuwait teve seu casamento encerrado em apenas três minutos devido a um incidente infeliz. Após serem declarados marido e mulher, o noivo fez um comentário desrespeitoso sobre a noiva, resultando em um pedido imediato de divórcio, como trouxe o The Mirror.

Enquanto deixavam o tribunal, a noiva tropeçou, e o noivo a chamou de estúpida por cair. Indignada, a mulher exigiu que o juiz encerrasse o casamento imediatamente. Surpreendentemente, o juiz concordou, concedendo a anulação apenas três minutos após a cerimônia.

Divorcio-cottonbro-studio-Pexels

cottonbro studio / Pexels

Reações online e reflexões

A história viralizou nas redes sociais, com muitos concordando que a atitude da noiva foi acertada. Comentários destacam a importância do respeito desde o início de um casamento, sugerindo que, se esse é o comportamento inicial do noivo, é melhor encerrar o relacionamento.

Essa não é a primeira vez que casamentos curtos ganham destaque. Recentemente, uma noiva insultou seu futuro marido ao exigir que ele mudasse de roupa no altar. Essas situações levantam questões sobre a importância do respeito e da comunicação desde o início de uma união.

O casamento relâmpago no Kuwait se destaca como um dos mais curtos da história do país, evidenciando a relevância do respeito mútuo e da comunicação em relacionamentos sendo um lembrete de que o início de uma união é crucial e pode definir o tom para o futuro do casal.