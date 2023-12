Cansado das atitudes da tia, ele decidiu revelar um antigo caso amoroso dela

Um jovem decidiu usar o Reddit para pedir apoio após revelar uma traição amorosa de sua tia diante de toda a família. Sem saber se agiu corretamente, ele pediu por ajuda para identificar se sua atitude foi válida.

Em seu desabafo, ele conta que a tia o marido não são as pessoas “mais agradáveis do mundo”, porém são incluídos nas reuniões de família algumas vezes por ano por conta de sua avó.

“Minha tia é rude, grosseira, fala coisas que não deve e é agressiva com o marido e com todos. Ela nunca trabalhou porque sempre viveu às custas do marido”.

“Eu normalmente consigo tolerar essa situação, mas da última vez ela estava sendo particularmente irritante. Eu sou autista, fui diagnosticado aos 11 anos, e sempre tive uma série de problemas para lidar com algumas situações”.

“Durante o almoço, enquanto estávamos jogando e comendo, minha tia mencionou coisas estranhas que eu fazia quanto tinha 6 anos de idade! Eram coisas que aconteciam por eu sou autista. Ela então começou a dizer que sou estranho e que sempre questionou minha sexualidade. Isso me irritou muito por ela desenterrar o passado e julgar uma criança dessa forma”, revela.

Ele tomou uma atitude

Cansado das agressões da tia, ele decidiu se posicionar e resgatar alguns erros do passado da mulher, mas as coisas rapidamente ficaram complicadas.

“Eu disse que já que ela quer trazer de volta coisas do passado, então eu faria o mesmo e mencionei um caso amoroso que ela teve anos atrás e que quase arruinou seu casamento. Joguei na cara dela o fato dela não ter emprego e que ninguém mais na família gosta dela”.

“Ela e o marido simplesmente foram embora e agora minha família está chateada comigo dizendo que nós temos que tolerar minha tia, mas eu estou cansado de aguentar essas besteiras dela. Eu errei em jogar essas coisas na cara dela?”, questiona o jovem.

Para os usuários do Reddit, ele não errou.

“Você não está errado! Diga a sua família que é assim que você é e que eles têm que te tolerar”, comentou uma pessoa.

“Você deveria ter feito exatamente o que você fez!”, finalizou outra pessoa.