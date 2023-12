Câmera escondida em Airbnb: hóspede indignado denuncia invasão de privacidade

Um hóspede do Airbnb teve uma surpresa assustadora durante sua estadia em Aberystwyth, no País de Gales. Ian Timbrell, de Cardiff, deparou-se com uma câmera escondida entre as almofadas do sofá no apartamento que havia reservado para passar a noite. A descoberta levantou preocupações sobre a privacidade dos usuários do serviço de hospedagem.

Ian expressou seu desconforto no Twitter, questionando se era comum os proprietários instalarem dispositivos de vigilância nos imóveis alugados. Ele classificou a presença da câmera como uma "grande invasão de sua privacidade" e decidiu desconectá-la imediatamente.

Finally, found a place with no hidden cameras and no flies!



Time for a nice glass of wine and pretend that that creepy place, that was like the beginning of a horror film, never existed.



Although I have reported it to Airbnb. Creepy disgusting grifters. https://t.co/rmtUp0e3a1 pic.twitter.com/dahrNIO4GB — Ian Timbrell (@ITimbrell) November 16, 2023

De acordo com um porta-voz do Airbnb, a presença da câmera estava listada no anúncio do aluguel em Aberystwyth, e fazia parte das políticas da empresa. O anúncio incluía informações sobre a presença do dispositivo de monitoramento, que estava posicionado na sala do apartamento.

A empresa enfatizou que possui "políticas rígidas que regem o uso de qualquer tipo de dispositivo de gravação nas listagens". Os anfitriões são obrigados a divulgar a presença de tais dispositivos em espaços públicos ou comuns na descrição da listagem. A violação dessas políticas pode resultar na expulsão do anfitrião da plataforma.

Ian Timbrell, após a descoberta da câmera, postou um vídeo alegando que a propriedade estava "infestada de moscas". Ele posteriormente encontrou outra acomodação de última hora, livre de câmeras escondidas e problemas, declarando que optaria por hotéis no futuro.

O Airbnb, em resposta às preocupações de Ian, proativamente ofereceu suporte e reembolsou integralmente o hóspede. A empresa reforçou seu compromisso com políticas rigorosas em relação a dispositivos de gravação e afirmou tomar medidas em casos raros que chegam ao seu conhecimento, de acordo com o Mirror.

Embora a instalação de câmeras em propriedades alugadas não seja estritamente ilegal, as políticas dos sites de reservas e as leis locais impõem restrições e exigem transparência por parte dos anfitriões. A situação destaca a importância de os hóspedes estarem cientes das políticas de privacidade ao utilizar serviços de hospedagem como o Airbnb.