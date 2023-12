Caçadores de cães mascarados roubam seis filhotes de poodle

A polícia de Nova York está em busca de dois caçadores de cães mascarados que protagonizaram um ousado roubo de seis adoráveis filhotes de Poodle Tea Cups em um apartamento no Bronx. O incidente ocorreu na Vyse Avenue e East 174th Street, próximo ao Crotona Park, em 10 de novembro, por volta das 9h30.

pexels-arkay-19070955

De acordo com as autoridades, os criminosos conseguiram acesso ao apartamento utilizando chaves, surpreendendo os moradores. Após entrar na unidade, eles rapidamente colocaram os pequenos cachorrinhos em uma mochila antes de empreenderem a fuga.

Suspeitos-2

Os filhotes roubados são da raça Poodle Tea Cup, conhecidos por sua pequena estatura, não ultrapassando 23 centímetros de altura e pesando menos de 6 quilos. A peculiaridade desses cãezinhos os torna alvos valiosos para potenciais compradores, de acordo com o NYPost.

Até o momento, os suspeitos permanecem foragidos, com as autoridades divulgando imagens de vigilância na tentativa de identificá-los. Ambos os criminosos estavam usando máscaras brancas durante a ação, um deles com capuz marrom e o outro com capuz preto.

Suspeitos-1

O roubo de animais de estimação, especialmente de raças pequenas e populares, tem se tornado uma preocupação crescente em áreas urbanas. A polícia incentiva qualquer pessoa com informações sobre os suspeitos ou o paradeiro dos filhotes a entrar em contato imediatamente.