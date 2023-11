Tratamento bizarro diz que injeção no pescoço reverte perda de olfato pós-Covid

Estudos apontam que mais de 20 milhões de pessoas nos EUA perderam olfato em 2021 devido à covid-19. Agora, uma injeção inovadora no pescoço oferece esperança, mostrando resultados promissores em um ensaio clínico prolomovido pela Jefferson Health, diz o Mega Curioso.

Sequelas da covid-19, como a perda de olfato persistente, afetando milhões. Intervenções tradicionais nem sempre são eficazes. Uma equipe de cientistas enfrenta esse desafio, introduzindo um método inovador para restaurar o olfato.

Procedimento inovador

Chamado de bloqueio no gânglio, o procedimento utiliza um coquetel anestésico injetado no sistema nervoso autônomo, resultando em melhorias notáveis. Os resultados impressionantes do ensaio, incluindo uma resolução quase total em alguns casos, oferecem uma nova perspectiva para pacientes com parosmia pós-covid.

A perda do olfato, um sintoma pós-covid persistente que afeta muitos, pode finalmente ter uma solução. O estudo, apresentado na reunião anual da Sociedade Radiológica da América do Norte, destaca a inovação no tratamento, proporcionando conforto para aqueles que enfrentam as consequências da doença.