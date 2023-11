Telescópio James Webb revela níquel em galáxias 'adolescentes' após o Big Bang

Galáxias "adolescentes" revelam segredos cósmicos inesperados. Astrofísicos, liderados pela Universidade Northwestern, ao analisar 33 aglomerados de estrelas com o Telescópio Espacial James Webb, encontrou níquel, elemento surpreendente, reescrevendo a compreensão sobre a química do universo, diz o Mega Curioso.

O estudo, publicado no The Astrophysical Journal Letters, desbrava o desconhecido ao analisar galáxias jovens, lançando luz sobre a formação estelar intensa que ocorreu no início do Universo. A descoberta inédita de níquel desafia as expectativas, oferecendo novos insights sobre a evolução cósmica.

Vamos lá pessoal! O Telescópio Espacial James Webb (JWST) detectou "candidatas" a galáxias que são maiores que o esperado, já que de acordo com o modelo atual, após o início do Universo, as galáxias deveriam ser menores e menos massivas. Mas o que isso significa? Bora de fio! pic.twitter.com/hxf8OnjRLc — hey julia brazolim (@JuliaBrazolim) February 25, 2023

Galáxias adolescentes em foco

Uma pesquisa, denominada "Chemical Evolution Constrained using Ionized Lines in Interstellar Aurorae (CECILIA)", revela não apenas a presença de níquel, mas também a temperatura anormal dessas galáxias. Com técnicas avançadas do JWST, os cientistas desenvolveram um "atlas cósmico", identificando oito elementos cruciais, redefinindo nossa compreensão da química primordial.

Ao explorar as "galáxias adolescentes", os astrofísicos desvendam os mistérios de como esses sistemas massivos amadureceram e evoluíram. A descoberta do níquel, sob condições específicas, promete redefinir os paradigmas sobre a formação estelar no cosmos primordial, destacando o papel revolucionário do Telescópio Espacial James Webb na exploração das fronteiras do conhecimento astronômico.